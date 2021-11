Predsednik Pahor danes na obeležitvi 75. obletnice ustanovitve UNESCO

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se mudi na delovnem obisku v Francoski republiki. Po tem, ko se je včeraj na povabilo predsednika Francoske republike Emmanuela Macrona udeležil otvoritve Pariškega mirovnega foruma in svečane večerje za voditelje držav povabljenih na forum, se je predsednik republike danes srečal z generalno direktorico UNESCO Audrey Azoulay.Foto: UPRSDanes popoldne se bo slovenski predsednik udeležil še srečanja na visoki ravni ob 75. obletnici delovanja Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, UNESCO, in imel ob tem nagovor.Predsednik Pahor je na srečanju z generalno direktorico Azoulay izrazil zadovoljstvo, da sta junija skupaj, četudi zaradi epidemioloških razmer zgolj virtualno, uradno odprla mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco, ki pod okriljem UNESCO (IRCAI) deluje v Ljubljani. Center je po besedah generalne direktorice opravil pomembno vlogo pri pripravi priporočil UNESCO za etično rabo umetne inteligence.Predsednik Pahor je generalni direktorici Azoulay iskreno čestital za ponovno izvolitev na čelo UNESCO in ji zaželel vse najboljše v novem mandatu. Generalna direktorica Azoulay se je zahvalila za odlično sodelovanje s Slovenijo - zlasti ceni podporo naše države reformnim procesom znotraj organizacije, za katere si prizadeva in v okviru česar želi v svojem drugem mandatu posvetiti več pozornosti temam, ki so posebej aktualne tudi v kontekstu soočanja s pandemijo COVID-19 in zahtevajo inovativne odgovore na globalni ravni, na primer ko gre za odprto izobraževanje in znanost ter svobodo medijev.Jutri, v soboto, 13. novembra 2021, bo predsednik republike Borut Pahor v Parizu vročil državno odlikovanje Zlati red za zasluge Republike Slovenije v Franciji živečemu francosko-češkemu pisatelju Milanu Kunderi. Zaradi bolezni odlikovanca bo odlikovanje v njegovem imenu sprejel ddr. Evgen Bavčar, uveljavljeni slovenski umetnik in filozof, ki živi in dela v Parizu, državljan Evrope za leto 2016 in Vitez francoske legije časti ter osebni prijatelj gospoda Kundere.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS