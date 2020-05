Predsednik Pahor se je sestal s člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko. Sprejeli so Priporočilo št. 6.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes sestal s članicami in člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije. Na srečanju so govorili o pomenu varovanja okolja v času po koncu epidemije ter pomenu ozelenitve gospodarstva v odnosu do dolgoročnih podnebnih ciljev iz Pariškega sporazuma.Na srečanju so sprejeli Priporočilo št. 6. Po srečanju so v Veliki dvorani podali izjavo za javnost.Foto: Nebojša Tejić/STAČlani posvetovalnega odbora so:- prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja, vodja Centra za agrometeorologijo, redna profesorica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani,- mag. Mojca Dolinar, vodja Sektorja za analize podnebja in vodnega kroga v Agenciji Republike Slovenije za okolje,- Andrej Gnezda, vodja projektov v Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj Umanotera,- mag. Rok Kranjc, samostojni raziskovalec in podnebni aktivist- mag. Zoran Kus, pogajalec Republike Slovenije za področje podnebnih sprememb, Sektor za okolje in podnebne spremembe v Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije,- prof. dr. Dušan Plut, geograf, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani,- mag. Andreja Urbančič, vodja projekta LIFE ClimatePath2050 – Slovenska podnebna pot do sredine stoletja, raziskovalka na Centru za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan.Predsednik Borut Pahor je prvi predsednik Republike Slovenije, ki je ustanovil stalni posvetovalni organ, ki poskuša vplivati na politiko države na nekem področju. Predsednika Pahorja so k razmišljanju o ustanovitvi Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije spodbudila odmevna prizadevanja mladih, da bi odločevalci razumeli potrebo po varovanju okolja in učinkovitem odzivanju na podnebne spremembe.Cilj Odbora je oblikovati stališča in priporočila, z njimi vplivati na odločevalce doma in v svetu ter z njimi seznanjati javnost. Od ustanovitve konec novembra 2019 so članice in člani Odbora sprejeli šest Priporočil.Priporočilo št. 6 je objavljeno spodaj.Foto: Nebojša Tejić/STA