Predsednik Pahor in škof Marketz o letošnji obeležitvi 100. obletnice koroškega plebiscita

Predsednik Pahor in msgr. dr. Jože Marketz, škof krške škofije v Avstriji, koroški Slovenec, sta spregovorila o pripravah na obeležitev 100. obletnice koroškega plebiscita, ki bo 10. oktobra 2020 v Celovcu. Sogovornika sta poudarila pomen vloge katoliške cerkve pri ustvarjanju bolj strpnega ozračja na avstrijskem Koroškem.Za skupno obeležitev 100. obletnice koroškega plebiscita sta se predsednik republike Borut Pahor in avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen dogovorila lani, ob uradnem obisku predsednika Pahorja na Dunaju - po tem, ko se je o tej zamisli predsednik Pahor posvetoval s predstavniki manjšinskih organizacij na Koroškem. Letos sta predsednika ob julijskem bilateralnem srečanju na Dunaju sprejela okvirni program spominske slovesnosti in tudi okvirni načrt spremljajočih dogodkov. Obeležitev 100. obletnice koroškega plebiscita je zamišljena kot sporočilo sožitja med narodoma in sosednjima državama v skupnem evropskem domu. Predsednik Republike Avstrije Alexander Van der Bellen bo 10. oktobra 2020 gostitelj slovenskega predsednika v Celovcu.Predsednik Pahor se v okviru priprav na zaznamovanje 100. obletnice koroškega plebiscita srečuje s predstavniki slovenske narodne skupnosti in drugimi sogovorniki. 23. julija se je v Celovcu sestal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Republiki Avstriji in koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem, v tem mesecu se je srečal tudi s poslanko v avstrijskem parlamentu, koroško Slovenko, Olgo Voglauer.Foto: Daniel Novakovič/STA