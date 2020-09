Gospa Tanja Pečar se je udeležila 59. srečanja taboriščnic in taboriščnikov "Obrazi Ravensbrücka"

Gospa Tanja Pečar se je danes dopoldan v Portorožu udeležila 59. tradicionalnega srečanja taboriščnic, taboriščnikov, političnih zapornic, ukradenih otrok, izgnancev, njihovih svojcev in prijateljev, ki je tokrat potekalo pod geslom "Obrazi Ravensbrücka".Foto: Nebojša Tejič/STAGospa Pečar je v imenu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki se trenutno mudi v Parizu, pozdravila navzoče in jim prenesla predsednikove izraze iskrene hvaležnosti za njihovo redno srečevanje in obujanje spomina na grozote vojne. Ob tej priložnosti jim je prebrala posebno predsednikovo pismo.Foto: Nebojša Tejić/STA"Tisti, ki nam je bilo vaše trpljenje prihranjeno, smo dolžni ohranjati vaše zgodovinsko iskustvo, v upanju, da bo s svojim sporočilom pripomoglo k reševanju vseh naših problemov po mirni poti," je bil zapisal predsednik Pahor in poudaril, da je prav v teh zahtevnih okoliščinah potrebno storiti prav vse za spodbujanje in krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti, sožitja in sodelovanja.Foto: UPRS