Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na prireditvi "Ona ali On 2020 in 2021"

V nadaljevanju je besedilo govora predsednika Republike Slovenije. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes zvečer v Postojni udeležil slovesne prireditve ob podelitvi priznanj za osebnost leta "Ona ali On 2020 in 2021". Predsednik republike je imel na prireditvi slavnostni nagovor.Regionalna programska radijska mreža Radio 94 tradicionalno organizira zaključek akcije Ona ali On - dejanje leta, v okviru katere po izboru poslušalk in poslušalcev vsako leto podeli tudi sredstva v humanitarne namene.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA