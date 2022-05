Predsednik republike priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2021



Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Veliki dvorani Predsedniške palače priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2021. Predsednik republike je prejemnicam in prejemnikom čestital z mislijo, da je podelitev tega najvišjega državnega priznanja za področje prostovoljstva poseben privilegij in velika čast. Gre za izraz hvaležnosti države in za navdih mladim, da sledijo vrednotam prostovoljstva, ki je "najžlahtnejši in najimenitnejši gradnik naše skupnosti", je dejal predsednik Pahor. Ob tem je poudaril, da si ne zna predstavljati Slovenije brez prostovoljskega dela.Podeljena so bila najvišja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja, ki jih prostovoljkam, prostovoljcem oziroma prostovoljskim organizacijam vsako leto podeljuje Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. V imenu odbora je spregovoril predsednik odbora Jurček Nowakk, ki je dejal, da je današnja slovesnost izraz spoštovanja in podpore na najvišji ravni. "Biti prostovoljec je vrednota in privilegij", je poudaril in se zahvalil predsedniku Pahorju za dolgoletno podporo prostovoljstvu.Najvišje državno priznanje za prostovoljstvo za leto 2021 je prejel prostovoljec Tonček Smolej, dolgoletni gorski reševalec. V zahvalnem nagovoru se je prejemnik nagrade zahvalil predsedniku republike Borutu Pahorju za priznanje, ki dokazuje, da ima država Slovenija posluh, da prepozna in ceni vrednote, kot je nesebična pomoč sočloveku. Dejal je, da sprejema nagrado kot čast in priznanje vsem sodelavcem Gorske reševalne zveze Slovenije, hkrati pa tudi kot obvezo, da bodo še naprej po svojih najboljših močeh pomagali vsem, ki bodo to pomoč potrebovali.Foto: STA/Bor SlanaPo sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva so priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2021 prejeli Ivica Čretnik, Slobodan Filipović, Anton Progar, Veronika Žižek, Društvo center za pomoč mladim in Kulturno turistično društvo Baška dediščina.Foto: STA/Bor SlanaZa današnji sprejem so glasbeni program pripravili člani trobilnega kvinteta Policijskega orkestra.Foto: STA/Bor Slana