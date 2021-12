Predsednik Pahor priredil slovesnost v počastitev akcije Sever

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je priredil slovesnost v počastitev akcije Sever. Slovesnosti so se udeležili generalni direktor policije dr. Anton Olaj, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas, predsednice in predsedniki policijskih veteranskih društev, ki sestavljajo Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, ter vodstvo Zveze.Slavnostna govornika na slovesnosti sta bila dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.Foto: Tamino Petelinšek/STAPred več kot tremi desetletji, leta 1989, so takratni organi za notranje zadeve z akcijo Sever zaščitili demokratične procese v Sloveniji. S tem so omogočili razvoj nadaljnjih demokratičnih dogodkov in aktivnosti, prve demokratične volitve ter nastanek samostojne in neodvisne države Republike Slovenije.Z akcijo Sever se je Slovenija zavarovala pred nasilnim posegom in morebitnim vojaškim udarom, ki bi močno obremenil demokratično preobrazbo naše države in otežil njeno pot k samostojnosti. Akcija Sever je bila organizirana z veliko učinkovitostjo in je zaščitila celotno ozemlje Slovenije. V njej je sodelovala vsa slovenska milica in drugi organi za notranje zadeve. Njeno vodstvo je več mesecev pripravljalo ukrepe in usposabljalo udeležence, kar je zagotavljalo učinkovito obrambo.Miting resnice je bil zaradi odločnosti takratnega vodstva in enotnega odziva Slovencev odpovedan, Slovenija pa je dosegla pomembno zmago na poti vzpostavljanja lastne suverenosti.Foto: Tamino Petelinšek/STA