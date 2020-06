Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel zunanjega ministra Republike Avstrije Alexandra Schallenberga

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel zveznega ministra za evropske in zunanje zadeve Republike Avstrije Alexandra Schallenberga. Predsednik Pahor je uvodoma poudaril pomen dobrososedskih odnosov in regionalnega sodelovanja. Avstrija je izjemno pomembna gospodarska partnerica (na prvem mestu po investicijah, drugem po številu turistov in tretjem po obsegu trgovinske menjave). Pomen tesnega in konstruktivnega sodelovanja se je potrdil tudi v času epidemije nove koronavirusne bolezni covid-19 in pri sproščanju omejevalnih ukrepov.Večji del pogovora sta sogovornika posvetila 100. obletnici koroškega plebiscita, za katerega sta se predsednik Pahor in predsednik Republike Avstrije Alexander Van der Bellen dogovorila, da ga bosta obeležila skupaj. Priprave so se že pričele in sledijo želji, da bodo slovesnosti izvedene dostojanstveno in v evropskem duhu. O tem se bosta oba predsednika predsednika pogovarjala na srečanju 7. julija na Dunaju.Predsednik Pahor je izrazil je zadovoljstvo nad namero nove avstrijske vlade, da izboljša položaj slovenske manjšine, in izrekel upanje, da bo vsaj del te namere, ki je zapisana v vladnem programu, uresničen v letošnjem letu. 100. obletnica plebiscita je lahko pomemben mejnik za nadaljnjo krepitev dvostranskih odnosov med državama.Predsednik Pahor in minister Schallenberg sta spregovorila tudi o prihodnjem razvoju Evropske unije in izkušnjah, ki jih je prineslo spopadanje z epidemijo. Velik pomen sta pripisala tako pogajanjem za nov evropski večletni finančni okvir kot tudi ustreznim pripravam na morebitni drugi val epidemije. Pogovarjala sta se tudi o pomenu multilateralnega sodelovanja. Predsednik Pahor je sogovornika obvestil, da bo čez teden dni v Sloveniji gostil delovno srečanje ob 10. obletnici pobude Brdo - Brijuni Process.Foto: Bor Slana/STA