Predsednik Pahor in katarski emir Al Thani za vsestransko nadgradnjo sodelovanja med državama

Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se danes na uradnem obisku v Sloveniji mudi katarski emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Predsednik Pahor je emirja Al Thanija povabil na uradni obisk v Slovenijo ob nedavnem uradnem obisku Katarja marca letos; emir je povabilo z veseljem sprejel in takrat napovedal, da bo Slovenijo obiskal že maja.Obisk šejka Al Thanija, emirja Države Katar, nadaljuje kontinuiteto srečanj in pogovorov visokih predstavnikov Slovenije in Katarja v zadnjih mesecih, ter ponuja možnost krepitve bilateralnih odnosov in ustvarjanje priložnosti za sodelovanje.Po uradnem sprejemu z vojaškimi častmi sta se predsednik Pahor in emir Al Thani zadržala na dolgem pogovoru na štiri oči. Sledili so pogovori med delegacijama Republike Slovenije in Države Katar pod vodstvom predsednika Pahorja in emirja Al Thanija.Foto: Daniel Novakovič/STAEmirja v Sloveniji spremlja številna delegacija, v kateri so med drugim minister za zunanje zadeve, minister za finance ter minister za trgovino. Teme pogovorov so vključevale dvostransko sodelovanje in aktualno politično dogajanje, predvsem vojno v Ukrajini in razmere na Zahodnem Balkanu. Slovenski predsednik in katarski emir sta spregovorila o možnostih sodelovanja na področju gospodarstva, zlasti na področju energetike in izrazila upanje, da bodo katarski vlagatelji v Sloveniji našli interes za gospodarske investicije. V okviru obiska je bil v prisotnosti slovenskega predsednika in emirja podpisan Memorandum o soglasju med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija in Qatar Holding LLC.Predsednik Pahor je v izjavi za medije toplo pozdravil emirja in njegovo delegacijo v Sloveniji in izpostavil dobre in prijateljske odnose med državama. Ob tem je poudaril pozitivne učinke, ki jih imajo dobri bilateralni odnosi za gospodarstvo in posel. Dodal je, da je pomembno, da ima Slovenija v Katarju prijatelja tudi zaradi energetskih potreb Slovenije. Emir Al Tani je dodal, da verjame, da se bo sodelovanje med državama še okrepilo. "Pred enim mesecem smo imeli na obisku tehnično delegacijo, ki je preučila priložnosti v Sloveniji, predvsem kar se tiče investicij. Prvo poročilo, ki je prišlo, je bilo zelo optimistično in smo veseli, da smo danes lahko podpisali memorandum. In to bo šele začetek. Prepričan sem, da bomo skupaj storili še veliko stvari," je dejal emir.Katarski emir je z obiskom v Sloveniji začel svojo evropsko turnejo, kar je predsednik Pahor označil za posebno čast. Emir Al Thani bo po Sloveniji obiskal še Španijo, Združeno kraljestvo in Nemčijo.Predsednik Republike Slovenije in emir Države Katar sta v nadaljevanju obiska obiskala Muslimanski kulturni center Ljubljana, kjer sta ju sprejela mag. Nevzet Porić, mufti Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in dr. Nedžad Grabus, nekdanji mufti Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Predsednik Pahor in emir Al Thani sta pred centrom odkrila klop prijateljstva med državama.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA