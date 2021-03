Predsednik Pahor v Sarajevu napovedal donacijo cepiv in znova potrdil slovensko podporo Bosni in Hercegovini na njeni evropski poti

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se danes mudi na delovnem obisku v Bosni in Hercegovini. Srečal se je s Predsedstvom Bosne in Hercegovine - predsedujočim Miloradom Dodikom in članoma Željkom Komšićem in Šefikom Džaferovićem, popoldne pa bo obiskal kontingent Slovenske vojske v vojaški bazi Butmir. Na delovnem obisku ga spremlja minister za obrambo Republike Slovenije mag. Matej Tonin.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik republike je uvodoma člane Predsedstva BiH seznanil, da bo Republika Slovenija donirala 4800 odmerkov cepiva proti covid-19, ki bo dostavljeno v prihodnjem tednu. Namenjeno bo cepljenju najranljivejših skupin prebivalstva in pripadnikom kritične infrastrukture. Milorad Dodik, predsedujoči Predsedstvu BiH, se je predsedniku Pahorju zahvalil za donacijo in poudaril, da je s tem Slovenija ponovno izkazala podporo BiH, da je prijateljska in solidarna država.V nadaljevanju so sogovorniki spregovorili o približevanju Bosne in Hercegovine Evropski uniji, pripravah na vrh Brdo-Brijuni Process, ilegalnih migracijah in vojaški prisotnosti Slovenije v Bosni in Hercegovini.Foto: Nebojša Tejić/STAV izjavi za medije je predsednik republike dejal, da je današnji delovni obisk njegova prva pot v tujino po drugem valu nove koronavirusne bolezni, kar dokazuje, kako pomembni sta Bosna in Hercegovina in regija Zahodnega Balkana za Slovenijo. Spregovoril je o pripravah na vrh Brdo-Brijuni Process, ki ga bo konec marca ali v prvi polovici aprila priredil v Sloveniji - takoj, ko bodo epidemiološke razmere to omogočale. Srečanje bo obeležilo 10. obletnico pobude, udeležbo so že potrdili vsi voditelji držav, vključenih v pobudo, velik interes za sodelovanje pa je izkazal predsednik Francoske republike Emmanuel Macron.Predsednik Pahor je ponovno poudaril, da bo Slovenija vedno zagovarjala evropsko perspektivo Zahodnega Balkana. To bo tudi osrednja tema skorajšnjega vrha pobude Brdo-Brijuni Process. Širitev EU je geopolitično vprašanje, je dodal, in Evropa ne bo celovita brez širitve na Zahodni Balkan. Dejal je, da se bi EU s tem razširila na zahtevno, kompleksno področje, ki je polno odprtih vprašanj, da pa bi z odločitvijo po vključitvi vseh držav Zahodnega Balkana, seveda pod določenimi pogoji, hkrati zavarovali interes Evropske unije po ohranitvi miru, varnosti in blaginje. “Slovenija je bila in bo ostala zaveznica širitve EU na Zahodni Balkan. To bo tudi ena izmed tem, ki jih bo imela Slovenija na mizi v času predsedovanja. Širitev čutimo kot dolžnost in priložnost, to lahko Slovenija prispeva Evropski uniji,” je dejal predsednik republike v odgovoru na novinarsko vprašanje.Velik del pogovora med delegacijama je bil namenjen tudi spopadanju s problematiko ilegalnih migracij. Slovenija in Evropska unija vidita BiH kot partnerico pri reševanju tega problema.Foto: Nebojša Tejić/STADelovni obisk bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in vrhovni poveljnik obrambnih sil zaključil z obiskom v vojaški bazi Butmir. Srečal se bo z generalmajorjem Alexandrom Platzerjem, poveljnikom mirovne misije Evropske unije v Bosni in Hercegovini EUFOR, in z general brigadirjem Ericom Folkestadom, poveljnikom Natovega poveljstva v Sarajevu. Obisk bo vrhovni poveljnik zaključil s srečanjem s pripadnicami in pripadniki Slovenske vojske na mednarodni misiji EUFOR Althea.