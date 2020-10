Predsednik Pahor diamantnim maturantkam in maturantom: "Ste izjemna generacija diamantnih maturantk in maturantov"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Simona Kustec sta danes na Brdu pri Kranju priredila sprejem za diamantne maturantke in maturante, to so dijaki, ki so na splošni ali poklicni maturi 2020 dosegli vse možne točke.Foto: Daniel Novakovič/STA“Ne vemo, kakšna bo prihodnost, a ko gledam vas, jo vidim pred seboj. Nihče od nas ne ve, kakšna bo, vemo pa, da jo boste oblikovali vi – s svojim talentom, znanjem, vrednostno usmeritvijo ter močnimi in značajskimi osebnostmi,” je diamantnim maturantkam in maturantom v slavnostnem govoru čestital predsednik republike. "Na nek prav poseben način ste res izjemna generacija diamantih maturantk in maturantov," je dejal in poudaril, da so s svojim dosežkom dokazali, da so lahko najboljši ne glede na velikanske spremembe v našem življenjskem slogu, ki sta ga zaznamovala covid-19 in učenje na daljavo. “To kaže na to, da se znate prilagajati in spreminjati svet po svoji podobi. To vam mora biti v uteho in velik ponos, nam vsem pa v velik navdih,” je dejal predsednik Pahor in ob tem izpostavil njihovo pomembno vlogo pri oblikovanju naše skupne prihodnosti. Ocenil je, da družba vanje polaga veliko upov, in da je prepričan, da zmorejo in da bodo pomagali ustvarjati svet, ki bo miren, varen in v katerem bodo vsi ljudje lahko živeli skladno s svojim srcem in sanjami.Foto: Daniel Novakovič/STAMaturantke in maturante je nagovorila tudi ministrica dr. Simona Kustec. Poudarila je, da je znanje neodtujljivo, je moč in bogastvo. "Znanje ste vi," jim je dejala in tako čestitala 133 letošnjim diamantnim maturantkam in maturantom. Zaželela jim je, da bi ponosni nase in opremljeni z znanjem raziskovali svet neznanega.Foto: Daniel Novakovič/STAV imenu letošnjih maturantk in maturantov se je predsedniku republike in ministrici zahvalila Anja Kustec, ki je maturirala na Gimnaziji Škofja Loka. Dejala je, da jim je priprava na zrelostni izpit doma dala možnost za spoznavanje samih sebe, svojih sposobnosti prilagajanja, organizacije časa in samodiscipline. "S ponosom lahko rečem, da so naši dosežki povsem primerljivi z dosežki maturantov preteklih let. Matura namreč zahteva delo in prizadevnost vseh štirih let in ne zgolj zadnjih nekaj mesecev," je dejala in besede hvaležnosti posvetila profesorjem in strokovnim sodelavcem. "Upam, da je bila diamantna matura šele prvi večji uspeh na naši izobraževalni poti ter da bomo še naprej dokazovali, da smo razmišljujoči, zagreti in vedno pripravljeni širiti svoja obzorja," je dejala v sklepnem delu nagovora.Na sprejemu so nastopili plesalci breakdanca Funky Rockerz Crew, ki trenirajo pod mentorstvom Sama Polutaka Kosa. Nastopili so mladi državni, evropski in svetovni prvaki te vratolomne plesne discipline, ki je bila predlagana za uvrstitev na Olimpijske igre 2024 v Parizu.Foto: Daniel Novakovič/STA