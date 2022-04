Predsednik republike je sprejel predsednika društva Zedinjena Slovenija Jureta Komarja in tajnico društva Marjano Poznič

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 13. aprila 2022, sprejel predsednika društva Zedinjena Slovenija Jureta Komarja in tajnico društva Zedinjena Slovenija Marjano Poznič.Društvo Zedinjena Slovenija iz Buenos Airesa je uradni predstavnik organizirane skupnosti Slovencev v Argentini. Predstavlja močan integrativni dejavnik ne le med Slovenci v Argentini, ampak tudi med izseljenci in matično domovino. Povezuje vse krajevne domove, ki so žarišča kulturnega in verskega življenja med tamkajšnjimi Slovenci. Predsednik republike je v rednih stikih s predstavniki društva od leta 2016 naprej, ko je kot prvi predsednik republike uradno obiskal Argentino in slovensko skupnost, živečo v Argentini.Predsednik republike je društvo Zedinjena Slovenija leta 2021 odlikoval za pomembno vlogo pri slovenskem osamosvajanju in mednarodnem priznanju Republike Slovenije ter za 70 let dragocenega ohranjanja slovenstva med Slovenci v Argentini.Predsednik Zedinjene Slovenije Jure Komar je predsedniku republike danes predal knjigo Zdaj gre za Slovenijo!, zbornik, ki ga je društvo pripravilo ob 30-letnici samostojnosti Republike Slovenije.Zbornik prikazuje korake na poti do osamosvojitve Slovenije, odmev teh prizadevanj v argentinskem časopisu Svobodna Slovenija ter prispevke in podporo Slovencev v Argentini za osamosvojitev Slovenije. Prinaša tudi razmišljanja o samostojni domovini in objavlja slike in prispevke o praznovanju 30-letnice.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS