Predsednik Pahor v državni zbor posredoval predlog za izvolitev dr. Maje Brkan za kandidatko za sodnico na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu, javna predstavitev kandidatke bo v sredo, 16. decembra ob 11. uri

Dogodek bo odprt za predstavnike medijev. Za vstop v Predsedniško palačo bo zaradi ukrepov za omejitev širjenja virusa covid-19

NUJNA AKREDITACIJA

na elektronski naslov:

urad.predsednika@predsednik.si

in

petra.arsic@predsednik.si

(

ime in priimek, medij, elektronski naslov in kontaktna telefonska številka – mobilni telefon

). Akreditirate se lahko

do srede, 16. decembra, do 10.30

.

Medije, ki bodo spremljali dogodek, obveščamo, da je vhod in zbirno mesto na Gregorčičevi ulici 20 (vstop pri garažah) ob 10.45 od koder vas bomo pospremili do Velike dvorane;

Hkrati prosimo, da upoštevate ukrepe za preprečevanje širitve okužbe (nošenje mask, razkuževanje rok in vzdrževanje varne razdalje)!

.