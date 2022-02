Predsednik republike na dobrodelni peki pic za zdravstvene delavce

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo Aleša Rekarja, predsednika Sekcije picopekov Slovenije, udeležil dobrodelnega dogodka, na katerem je skupaj s picopeki pekel pice, ki so jih kot izraz hvaležnosti za požrtvovalno in nesebično delo prejeli zdravstveni delavci Pediatrične in Infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.Dobrodelni dogodek ob svetovnem dnevu pice je tokrat potekal že drugič. Lani so picopeki spekli kar 700 brezplačnih pic za zdravstveno osebje.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA