V Predsedniški palači dan odprtih vrat ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika, združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, danes v Predsedniški palači tradicionalno priredil dan odprtih vrat.Predsednik republike je obiskovalke in obiskovalce sprejel ob 11. in ob 12.30. Prav posebej za to priložnost je kulturni program pripravil Moški vokalni oktet Belmura iz občine Črenšovci.Foto: Bor Slana/STAPredsednik republike je v svojem nagovoru vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu izrekel iskrene čestitke ob prazniku z najboljšimi željami za skupno in varno prihodnost. Dejal je, da je današnji državni praznik praznik vseh Slovenk in Slovencev, se pa posebej spominjamo Prekmurk in Prekmurcev ter njihove želje in volje, da se priključijo matičnemu narodu. "Več kot sto let je od tega, kar nam je to uspelo, to danes slavimo!" je poudaril predsednik Pahor."Kot predsednik republike sem ob vsakem državnem prazniku, ki mu dajejo z obiskom Predsedniške palače pečat tudi obiskovalci, zelo počaščen in pomirjen, vedoč, da obstaja med nami neka nenadomestljiva vez, ki nas povezuje v trdno narodno in državljansko skupnost." je dejal predsednik Pahor in nadaljeval: "Naša dolžnost je, da skrbimo za to skupnost, da jo ohranjamo, da skrbimo zanjo, pazimo, da je med nami čim manj sovraštva in čim več razumevanja in spoštovanja." Ob tem je poudaril, da bomo le tako lahko previharili vse viharje, ki nas še čakajo.Predsednik republike se je obiskovalkam in obiskovalcem dneva odprtih vrat zahvalil za številčen obisk Predsedniške palače, s katerim so počastili današnji državni praznik.Obiskovalke in obiskovalce je nagovorila tudi županja Občine Črenšovci Vera Markoja in vsem čestitala ob državnem prazniku. Ob tem se je predsedniku republike iskreno zahvalila za podporo njihovim domoljubnim prizadevanjem. Še posebej pa se mu je zahvalila za njegovo vsakoletno, letos že deseto, prisotnost v Črenšovcih ob državnem prazniku in položitvi venca k spomeniku Jožefa Klekla. "To nam daje moč in pogum, da smo vedno znova začutili, da smo Slovenke in Slovenci" je poudarila županja.V nadaljevanju so si obiskovalke in obiskovalci dneva odprtih vrat ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika Republike Slovenije, ki je v svoji pisarni odgovarjal na številna vprašanja, povezana z delom predsednika republike in njegovega urada.Foto: Bor Slana/STAV počastitev državnega praznika je pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske med 9. in 21. uro.Naslednji dan odprtih vrat bo potekal 15. septembra, na državni praznik ob dnevu vrnitve Primorske matični domovini.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA