Predsednik republike Borut Pahor je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja

Utemeljitve:

Srebrni red za zasluge je prejelza izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti, red za zasluge je prejelza dolgoletno prizadevanje za sožitje in uveljavljanje evropskih vrednot ter kot prvi župan Ljubljane v samostojni Sloveniji, red za zasluge je prejeloza devetdeset let skrbi za ohranitev in razvoj slovenstva na Hrvaškem, medaljo za zasluge pa je prejelza življenjski prispevek pri uvajanju novih, pionirskih pristopov zdravljenja hematoloških bolezni.Foto: Daniel Novakovič/STASlovesnost so požlahtili nadarjeni dijaki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana združeni v godalni kvartet Ameba pod mentorstvom profesorja Zorana Bičanina. Godalni kvartet sestavljajo violinista Timotej Willewaldt in Ana Močnik, violistka Patricija Malovrh Mlačnik in čelistka Lora Kozlevčar.