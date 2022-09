Dan odprtih vrat ob državnem prazniku vrnitvi Primorske k matični domovini

Kot običajno ob državnih praznikih bo v Predsedniški palači potekal dan odprtih vrat. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo obiskovalce sprejel in nagovoril ob 11. uri , zatem pa bo v počastitev praznika potekala krajša slovesnost. Predsednik republike bo obiskovalce sprejel tudi ob 13. uri, ko bo na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državni odlikovanji.Vsi, ki bi si v četrtek, 15. septembra 2022 želeli ogledati prostore Predsedniške palače, prosimo, da zaradi omejenega števila obiskovalcev pošljejo mail prijavo na elektronski naslov: prijave.dov@predsednik.si. Prijave sprejemamo do srede, 14. septembra, do 17. ure oziroma do zapolnitve mest.V počastitev državnega praznika bo pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Častna straža bo pred palačo postrojena med 9. in 21. uro.Foto: STALOKACIJA: Velika dvorana, Predsedniška palača