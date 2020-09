Predsednik Pahor na odprtju Managerskega kongresa 2020: “Verjamem, da je v povezovanju in sodelovanju naša moč”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldne v Portorožu udeležil odprtja Managerskega kongresa, ki letos poteka pod geslom "Prihodnost zdrave rasti". Predsednik republike je bil na prireditvi osrednji govornik.“Čestitam vam za uspehe, ki ste jih dosegli v zadnjem desetletju v času po veliki finančni krizi. Vaši uspehi pomembno pomagajo naši državi, da se lažje sooča s sedanjo krizo covid-19, in zbujajo utemeljeno pričakovanje, da bo ob vaši nadaljnji kreativnosti in voditeljstvu uspešno prebrodila krizo in iz nje izšla močnejša,” je uvodoma poudaril predsednik Pahor.V nadaljevanju je opozoril na odgovornost države pri oblikovanju strukturnih reform, ki so nujno potrebne za nadaljnji razvoj gospodarstva in družbe ter na nujnost dialoga na vseh ravneh.“Verjamem, da je v povezovanju in sodelovanju naša moč,” je trenutne razmere v politiki in družbi ocenil predsednik republike in poudaril, da je za razvoj gospodarstva in družbe pomembno, da v slovenski politiki prevlada moč dialoga. Prav zdaj je čas za dialog - v nasprotnem primeru bomo kljub viziji, voditeljstvu in odrekanju v gospodarstvu manj konkurenčni, manj produktivni in manj uspešni kot bi lahko bili, če bi bili kot družba sposobni spremeniti hostilno razpoloženje, ki postaja prevladujoče, v bolj konsenzualnega, je bil jasen predsednik republike.Predsednik Pahor je pozdravil tudi akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ki ga je predstavil dr. Dušan Mramor, profesor na Ekonomski fakulteti UL in vodja Observatorija Združenja Manager, v okviru katerega je nastal akcijski načrt. Predsednik republike je predstavitvi akcijskega načrta z zanimanjem prisluhnil in ga ocenil kot dobro podlago za začetek socialnega in širšega družbenega dialoga, ki je ključnega pomena za okrevanje gospodarstva in družbe med in po krizi.Foto: Tamino Petelinšek/STA