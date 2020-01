Predsednika Pahor in Mattarella v Jeruzalemu tudi o obeležitvi 100. obletnice požiga Narodnega doma, ki bo 13. julija letos v Trstu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se, na povabilo predsednika Izraela Reuvena Rivlina, v Jeruzalemu udeležuje Foruma voditeljev ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst, ki so ga pripravili ob 75. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je pred osrednjo komemorativno slovesnostjo na bilateralnem srečanju sestal s predsednikom Italijanske republike Sergiom Mattarello. Predsednika sta pohvalila bogate politične, gospodarske in kulturne vezi med državama ter prijateljske in iskrene odnose, z visoko ravnjo sodelovanja na številnih področjih. Predsednik Pahor je izrazil zadovoljstvo ob ponovnem srečanju in nadaljevanju prijateljskega dialoga.Predsednik Pahor se je v nadaljevanju zahvalil predsedniku Mattarelli za angažma pri ureditvi vrnitve Narodnega doma v Trstu slovenski manjšini, italijanski predsednik pa ga je seznanil z nekaterimi vidiki tega postopka. Predsednika sta določila datum velike slovesnosti, ki bo pripravljena ob tem - slovesnost bo 13. julija 2020, prav na dan stoletnice požiga. Predsednik Pahor je ponovno ocenil, da bosta slovesnost in prisotnost obeh predsednikov na njej potrdili iskreno prijateljstvo med dvema sosednjima državama in narodoma, sogovornika pa sta soglašala, da morata biti njena simbolika in sporočilnost usmerjeni v prihodnost. Ob tem je predsednik Pahor predsednika Mattarello obvestil, da pripravlja stalno Slovensko konferenco o evropski prihodnosti, ki bo tekla paralelno s komferenco o prihodnosti v Bruslju - sogovornik je ocenil, da so takšni premisleki v tem trenutku izjemno pomembni in dragoceni.Glede aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanj je bil poudarek pogovora med predsednikoma posvečen prihodnosti Evropske unije in aktualnim razmeram, s katerimi se ta sooča. Spregovorila sta o izstopu Združenega kraljestva, razmerah na Zahodnem Balkanu, stanju na področju migracij in potrebi po skupnem evropskem odzivu nanje. Predsednik Pahor in predsednik Mattarella sta se zavzela za povezano in enotno Evropsko unijo ter soglašala, da je potreben širši dialog o težavah, s katerimi se sooča Evropa.Italijanski in slovenski predsednik sta izmenjala tudi mnenja o razmerah na Bližnjem Vzhodu in aktualnih razmerah v Libiji.Foto: UPRS