Predsednik Pahor s poljskim predsednikom Dudo o aktualnih razmerah v Ukrajini

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 28. februarja 2022, po telefonu pogovarjal s predsednikom Republike Poljske Andrzejem Dudo.Predsednika sta izmenjala ocene o aktualnem dogajanju v Ukrajini. Izrazila sta veliko zaskrbljenost zaradi te izrazite kršitve mednarodnega reda s strani ruskega političnega vodstva in pozvala h končanju ruskega napada. Podčrtala sta pomen enotnega in močnega odziva Evropske unije.Predsednik Pahor je ob tem pozdravil današnje pogovore obeh strani na beloruski meji in izrazil željo, da bi lahko, korak za korakom, spor rešili po mirni poti in da bi moč ponovno dobila diplomacija.Predsednik Duda je predstavil pobudo o evropski perspektivi Ukrajine, ki jo je predsednik Pahor pozdravil. Ob tem je spomnil, da je hitrejši proces širitve EU potrebno izvajati tudi za države Zahodnega Balkana.Foto: STAFotografija je bila posneta ob uradnem obisku predsednika Republike Poljske v Sloveniji, marca 2017.