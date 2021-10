Predsednik Pahor in predsednik Milanovič sta skupaj odkrila spomenik Francetu Prešernu v Zagrebu

Postavitev spomenika dr. Francetu Prešernu v Zagrebu ima simbolno vrednost za slovensko kulturo, pomembna pa je tudi za utrjevanje prijateljskih odnosov med državama na vseh ravneh ter za Slovence, ki žive na Hrvaškem. Spomenik Francetu Prešernu je v Zagrebu prvi spomenik, posvečen Slovencu. Pobudo zanj je leta 2016 dalo slovensko veleposlaništvo in jo je takoj podprlo mesto Zagreb. Postavitev spomenika pa je finančno omogočila tudi vlada Republike Slovenije.Spomenik Franceta Prešerna je postavljen v aleji pesnikov v zagrebškem mestnem parku Bundek. Spomenik je izdelal slovenski kipar doc. mag. Metod Frlic, predstojnik kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Na podstavku je poleg napisa "FRANCE PREŠEREN, 1800-1849", Slovenija, vklesana 7. kitica Zdravljice - slovenska himna v slovenskem in hrvaškem jeziku.Prešeren in Gaj sta bila sodobnika, ki ju povezuje delovanje za narodni preporod v 19. stoletju.



Foto: Nebojša Tejić/STA



Foto: Nebojša Tejić/STA