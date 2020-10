Javni predstavitvi kandidatke za članico Sveta Banke Slovenije - viceguvernerko in kandidata za sodnika Ustavnega sodišča RS

Danes sta v Predsedniški palači potekali javni predstavitvi kandidatke za članico Sveta Banke Slovenije - viceguvernerko in kandidata za sodnika Ustavnega sodišča RS. Javnosti sta se predstavila kandidatka za članico Sveta Banke Slovenije - viceguvernerko dr. Arjana Brezigar Masten in kandidat za sodnika Ustavnega sodišča RS dr. Anže Erbežnik.Predstavitvi je, kot običajno, vodila generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač.Za javne predstavitve kandidatov se je predsednik republike odločil, ker prispevajo k preglednosti in kakovosti postopkov izvolitve visokih državnih funkcionarjev ter krepijo zaupanje javnosti. Hkrati pa takšne predstavitve omogočajo, da se javnost s kandidatom spozna, še preden o njem dokončno odloči državni zbor ali ga na položaj neposredno imenuje predsednik republike.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA