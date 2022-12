Predsednik Pahor je vročil red za izredne zasluge, s katerim je junija 2006 predsednik dr. Drnovšek posthumno odlikoval dr. Pučnika

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes popoldan na slovesnosti v Predsedniški palači vročil najvišje državno odlikovanje, red za izredne zasluge, s katerim je bil junija 2006 posthumno odlikovan dr. Jože Pučnik. Odlikoval ga je tedanji predsednik republike dr. Janez Drnovšek, družina pokojnega dr. Pučnika pa odlikovanja doslej ni želela sprejeti.Odlikovanje je prevzel Gorazd Pučnik, sin dr. Jožeta Pučnika.Foto: Daniel NovakovičDr. Jožeta Pučnika, enega izmed očetov slovenske države, je z redom za izredne zasluge za njegov življenjski prispevek k demokratizaciji, osamosvajanju in mednarodnemu priznanju Slovenije posthumno odlikoval nekdanji predsednik republike dr. Janez Drnovšek leta 2006, ob 15-letnici samostojnosti Slovenije.Odlikovanje je bilo od leta 2015 razstavljeno na častnem mestu v Predsedniški palači, v dvorani, ki jo je predsednik Pahor poimenoval po dr. Pučniku. Odločitev o poimenovanju dvoran po štirih izmed očetov slovenske politične pomladi in državnosti – dr. Francetu Bučarju, dr. Janezu Drnovšku, Ivanu Omanu in dr. Jožetu Pučniku – je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel ob 25. obletnici plebiscita, 26. decembra 2015, kot izkaz hvaležnosti in počastitev spomina nanje in njihove zapuščine.Foto: Daniel Novakovič/STA