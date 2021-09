Predsednik Pahor na Bledu z voditelji o širitvenem procesu EU na Zahodni Balkan

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes zaključuje udeležbo na 16. Strateškem forumu Bled (BSF), katerega osrednja tema je prihodnost Evrope ter poziv k povečanju njene odpornosti za učinkovitejše odzivanje na aktualne in prihodnje izzive.Predsednik Pahor je najprej sprejel visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino Christiana Schmidta, s katerim sta se pogovarjala o razmerah v Bosni in Hercegovini.O razmerah v Bosni in Hercegovini se je predsednik Pahor pogovarjal tudi s predsedujočim predsedstva BiH Željkom Komšićem in članom predsedstva BIH Šefikom Džaferovićem.Že včeraj se je predsednik Pahor ločeno sestal z nekaterimi visokimi udeleženci konference, s katerimi se je pogovarjal o tesnejšem sodelovanju med državami v regiji z namenom hitrejše in celovite širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. Sprejel je predsednika Vlade Republike Severne Makedonije Zorana Zaeva, predsednika Vlade Republike Kosovo Albina Kurtija, predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića in predsednika Republike Bolgarije Rumena Radeva. Pred otvoritvijo foruma je sprejel tudi predsednika Vlade Helenske republike Kyriakosa Mitsotakisa.Predsednik Vlade Republike Kosovo Albin Kurti se je v pogovoru zahvalil predsedniku Pahorju, ker Slovenija ostaja podpornica in prijateljica Kosova. Predsednik Pahor je poudaril pomen dialoga med Beogradom in Prištino ter se zavzel za intenzivnejše regionalno sodelovanje.Predsednik Pahor je predsedniku Vlade Republike Severne Makedonije Zoranu Zaevu znova potrdil slovensko podporo Severni Makedoniji na poti v Evropsko unijo in ponudil pomoč, če bo ta potrebna,S predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem je predsednik Pahor v odkritem, iskrenem in prijateljskem pogovoru potrdil dobre odnose med državama in podporo širitvi EU na države Zahodnega Balkana.Predsednik Pahor se je s predsednikom Republike Bolgarije Rumenom Radevom posvetoval o možnostih, da bi Severna Makedonija in Albanija čim hitreje dobili datum za začetek pogajanj. Predsednik Radev je predsednika Pahorja seznanil z aktualno notranje politično situacijo.Predsednik Pahor pa je imel včeraj tudi osrednji govor na panelu o širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan, ki sodi v sklop Konference o evropski prihodnosti. Kot soustanovitelj in sovoditelj pobude Brdo-Brijuni Process ter gostitelj nedavnega srečanja voditeljev te pobude maja na Brdu je slovenski predsednik poudaril pomen hitrejšega širitvenega procesa za varnost, stabilnost in vzdržen razvoj držav te regije. Podprl je prizadevanja držav regije za tesnejše sodelovanje in pozdravil pobudo Open Balkans Initiative. Zavzel se je, da storimo vse, da Zahodni Balkan zaradi zavlačevanja širitve ne bo postal zamrznjena priložnost Evropske unije.Predsednik Pahor se je sestal tudi z drugimi gosti foruma, med drugimi s predsednico EBRD Odile Renaud Basso, državnim tajnikom Vatikana Pietrom Parolinom, Jeanom-Paulom Carteronom, predsednikom in ustanoviteljem foruma Crans Montana, in z ministrom za zunanje zadeve Republike Indije dr. Subrahmanyamom Jaishankarjem.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA