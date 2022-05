Predsednik republike ob začetku praznovanja 60-letnice delovanja obiskal Pionirski dom in se udeležil prireditve Skupnosti šol za oblikovanje, tekstil in frizerstvo

V nadaljevanju je besedilo nagovora predsednika Republike Slovenije. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes popoldan obiskal Pionirski dom – Center za kulturo mladih v Ljubljani. Obisk predsednika republike je naznanil začetek praznovanja 60-letnice delovanja Pionirskega doma, ki jo bo center za kulturo mladih dopolnil prihodnje leto.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik republike se je na povabilo Skupnosti šol za oblikovanje, tekstil in frizerstvo udeležil prireditve Festival lepote. S tokratnim festivalom so mladi po dveh letih, ko to zaradi zdravstvene krize ni bilo mogoče, predstavili svojo ustvarjalnost, ki so jo navdihnile legendarne osebnosti, zgodovinski dogodki in umetniška dela ter njihov odsev v družbi.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Pahor je na prireditvi nagovoril mlade, ob 60-letnici delovanja pa je Pionirskemu domu kot navdihujočemu središču raznolikih dejavnosti, kjer se mladi učijo novih znanj in izražajo svojo ustvarjalnost, vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije. Priznanje je sprejela direktorica Pionirskega doma Barbara Murn Vrviščar.Po prireditvi je predsednik republike obiskal otroke, ki so se v Pionirskem domu udeleževali različnih delavnic.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA