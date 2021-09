Predsednik Pahor in Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pričenjata niz posvetov o energetski prihodnosti Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je sestal s članicami in člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije. Srečanja so se kot vabljeni eksperti udeležili prof. dr. Robert Golob, strokovnjak za področje elektroenergetike; prof. dr. Iztok Tiselj, strokovnjak za jedrsko energijo; in dr. Marko Maver, strokovnjak s področja okoljevarstvenega prava.V živi in poglobljeni razpravi so se pogovarjali o energetski prihodnosti Slovenije - s ciljem, da Slovenija postane ogljično nevtralna in energetsko samozadostna. Vabljeni strokovnjaki so predstavili danosti in možnosti oskrbe z energijo, zlasti so se udeleženci zanimali za možnosti preskrbe z obnovljivimi viri energije. Ob tem so govorili tudi o trendu naraščanja potreb po električni energiji in o jedrski energiji kot viru, s katerim Slovenija in njeni prebivalci že imajo izkušnjo.Sogovorniki so soglašali, da je energetska prihodnost Slovenije pomembno strateško vprašanje, o katerem potrebujemo strokovni in družbeni konsenz. Predsednik republike Borut Pahor in člani Stalnega posvetovalnega odbora so zato sklenili, da se bodo aktivno vključili v razpravo o energetski prihodnosti Slovenije in v prihodnjih mesecih pripravili niz posvetov o tej temi.Foto: Tamino Petelinšek/STA