Predsednik Pahor ob podelitvi priznanj Faca leta 2019: "Navdihujete vaše vrstnike"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes priredil sprejem ob podelitvi priznanj Faca leta 2019, nagrade otroškega spletnega časopisa Časoris. Na letošnjem drugem izboru so nagrade prejeli otroci, ki izstopajo, imajo poseben talent, so vir navdiha in spreminjajo svet okoli sebe.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik republike je častni pokrovitelj projekta in je na sprejemu podelil priznanja Faca leta 2019. Ob tej priložnosti je dejal, da mu je v veliko veselje in čast biti častni pokrovitelj izbora. Organizatorjem izbora se je zahvalil za sijajno zamisel, ki prepoznava mlade ljudi s plemenitimi, inovativnimi in drugačnimi zamislimi, kako izboljšati svet. Njihova razmišljanja se navezujejo na sanje o boljšem, bolj pravičnem svetu - zanje, za njihove vrstnike in tudi potomce, je dejal predsednik Pahor. "Izstopate po tem, da svoj prosti čas uporabite nekoliko drugače - da razvijate svoje sanje, nove ideje in navdihujete druge," je ob besedah iskrenih čestitk prejemnikom priznanj dejal predsednik Pahor. "Vrstnike navdihujete, da razmišljajo s svojo glavo, iščejo rešitve za probleme, ki se zdijo nerešljivi, ste pri tem vztrajni ter tudi in predvsem pogumni," je nagovor sklenil predsednik republike.Dr. Sonja Merljak Zdovc, urednica Časorisa, je poudarila, da s priznanjem ne spodbujajo tekmovalnosti, marveč želijo predstaviti množico žarečih, radovednih, navdihujočih obrazov. "Vsak mesec znova smo se prepričali, da je veliko otrok in mladih, ki s svojimi idejami, trudom in prizadevanji navdihujejo in navdušujejo," je še dejala dr. Merljak Zdovc.Foto: Nebojša Tejić/STAPriznanje Faca leta 2019 so prejeli Simon Štiblar (faca januarja), Kristjan Veber (faca februarja), Andrei Morozov (faca marca), Kaja Miglič Pirkmaier (faca aprila), Mihaela Božič in Jerneja Trošt (faca maja), Simon Trussevich (faca junija), Rock Ivančki (face julija in avgusta), Manica Kužner (faca septembra), sestri Katarina in Rebecca Agius Jager (faci oktobra) ter Adriana Golub, Samo Medic in Mina Ravbar (face novembra). Faco decembra bodo razglasili januarja prihodnje leto.Na sprejemu so nastopili Rock Ivančki, face julija in avgusta 2019. Mladi pevci in pevke ter njihovi učiteljice in učitelji iz OŠ Ivana Skvarče iz Zagorja ob Savi so predstavili svoj rock muzikal. "Naj danes bo ta dan, naj danes slišijo se sanje naše do neba," so peli Rock Ivančki.Foto: Nebojša Tejić/STA