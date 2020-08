Predsednik Pahor obiskal Botanični vrt Univerze v Ljubljani

















Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob 210. obletnici obstoja obiskal Botanični vrt Univerze v Ljubljani, kjer ga je sprejel dr. Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta. Dr. Bavcon je predsednika Pahorja in predstavnike Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete in pobudnike postavitve kipa ustanovitelju Botaničnega vrta v Ljubljani Francu Hladniku popeljal skozi bogastvo rastlinskih vrst vrta. Predsednik si je ogledal semensko banko, razstavo fotografij rož pred tropskim rastlinjakom ter nedavno postavljeni kip Idrijčanu Francu Hladniku. Predsednik republike in dr. Bavcon sta govorila tudi o problematiki financiranja in dejstvu, da ima Botanični vrt lahko tako dolgo tradicijo predvsem zaradi strasti in znanj zaposlenih in prostovoljcev. Predsednik Pahor je poudaril, da si Botanični vrt, kot eden izmed nastarejših vrtov v jugovzhodnem delu Evrope, zasluži vso pozornost pri reševanju problematike nadaljnega kakovostnega razvoja in z njim povezanega financiranja.Foto: Daniel Novakovič/STABotanični vrt Univerze v Ljubljani deluje že od leta 1810 in je najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova z nepretrganim delovanjem v Sloveniji. V njem je preko 4.500 rastlinskih vrst, podvrst in oblik, od katerih je več kot tretjina domačih, ostalo pa so rastline iz različnih predelov Evrope in ostalih kontinentov. Vrt sodeluje s številnimi botaničnimi vrtovi iz celega sveta in je varuh biotske raznovrstnosti že 210 let. Pomembno nalogo ima tudi pri vzgoji in varovanju endemičnih in ogroženih (prizadetih, ranljivih in redkih) vrst našega ozemlja.Za Slovenijo je sicer značilna izredno pestra in razmeroma dobro ohranjena narava. Slovenija ima v EU najvišji delež ozemlja v zavarovanih območjih in zelo visoko stopnjo biotske raznovrstnosti, ki je predvsem posledica prepletanja različnih vrst podnebja, geološke strukture ter velikih višinskih razlik, pogosto pa je povezana tudi s tradicionalno kmetijsko rabo.Z letošnjim letom se zaključuje Desetletje biotske raznovrstnosti, ki ga je Organizacija Združenih narodov razglasila v podporo leta 2010 sprejetemu Strateškemu načrtu o biotski raznovrstnosti in kot spodbudo vsesplošni viziji življenja v sožitju z naravo.Biotska raznovrstnost bo tako pomembna tema letošnje Generalne skupščine Združenih narodov. Vrha o biotski raznovrstnosti se bo udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.Republika Slovenija je Konvencijo o biološki raznovrstnosti ratificirala že leta 1996 in si tudi v mednarodnem merilu prizadeva za krepitev standardov varovanja biotske raznovrstnosti. Slovenija je bila pobudnica razglasitve mednarodnega dneva čebel, ene najboljših iniciativ, ki vprašanja biodiverzitete poveže s trajnostnim razvojem. V mednarodnem okolju si prizadevamo tudi za zagotavljanje biodiverzitete v vodah in gozdovih, ki predstavljajo velik del zaščitenih območij.Foto: Daniel Novakovič/STA