Predsednik Pahor in predsednik Milanović sta skupaj odkrila spomenik Ljudevitu Gaju v Ljubljani

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović sta danes skupaj odkrila spomenik Ljudevitu Gaju v Ljubljani. Popoldne bosta skupaj odkrila spomenik Francetu Prešernu v Zagrebu.Foto: Nebojša Tejić/STA



Spomenik Ljudevitu Gaju v Ljubljani od oktobra lani stoji v Severnem mestnem parku v Ljubljani, in zaradi pandemije doslej ni bilo priložnosti za njegovo slovesno odkritje. Ljudevit Gaj je bil hrvaški jezikoslovec, politik, novinar, pesnik, pisatelj, vodja ilirskega gibanja, predvsem pa avtor pisave gajica, ki smo jo prevzeli tudi na Slovenskem.



Prešeren in Gaj sta bila sodobnika, ki ju povezuje delovanje za narodni preporod v 19. stoletju.