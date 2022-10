Predsednik republike sprejel Toma Križnarja in mu predal listino o častnem pokroviteljstvu nad dobrodelnim koncertom za pomoč obolelim z gobavostjo v Sudanu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Predsedniški palači sprejel Toma Križnarja in Bojano Pivk Križnar.Gospod in gospa Križnar sta predsedniku republike predstavila politične, družbene in humanitarne razmere v Sudanu, ki sta ga nazadnje obiskala v začetku letošnjega leta.Posebej sta izpostavila problem obolelosti z gobavostjo in poudarila nujnost zagotavljanja mednarodne humanitarne pomoči obolelim. Gospod in gospa Križnar v ta namen pripravljata dobrodelni koncert, na katerem bo predvajan tudi njun dokumentarni film (T)ROHNENJE 2022, namenjen pa bo zbiranju sredstev za obelele z gobavostjo na obleganih ozemljih Nubskih gora v Sudanu.Predsednik Pahor se jima je zahvalil za njuno dolgoletno humanitarno delo in za zavidljivo vztrajnost, s katero ga opravljata.Ob tej priložnosti je predsednik republike sprejel častno pokroviteljstvo nad dobrodelnim koncertom s predvajanjem dokumentarnega filma (T)ROHNENJE 2022, ki bo 8. novembra v Kinu Šiška v Ljubljani.Sprejema sta se udeležila tudi Andrej Šter, vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve, in Klemen Mihelič, predsednik uprave humanitarne ustanove H.O.P.E.Foto: Nebojša Tejić/STA