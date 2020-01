Predsednik republike je priredil sprejem ob vročitvi listine o častnem pokroviteljstvu nad dogodki ob 100. obletnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih v Sloveniji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes priredil sprejem ob vročitvi listine o častnem pokroviteljstvu nad dogodki ob 100. obletnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih v Sloveniji.Dogodke ob tem jubileju bo pripravila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki reprezentativno zastopa interese slepih in slabovidnih v Republiki Sloveniji. Vrsto dogodkov, ki bodo osveščali slovensko splošno, strokovno in drugo javnost o življenju in delu slepih in slabovidnih invalidov v Sloveniji, bo sklenila slavnostna akademija, ki bo potekala 7. novembra letos na Brdu pri Kranju, na uradni datum ustanovitve Podpornega društva slepih in slabovidnih, predhodnika zveze, leta 1920.Predsednik Pahor je vsem zaželel vse dobro v novem letu in izrazil željo, da bi bili dogodki ob 100. obletnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih v Sloveniji odmevni in dodal, da si širša javnost zasluži, da lahko opazuje prizadevanja, ki izboljšujejo družbo, jo delajo bolj vključujočo, bolj solidarno in bolj človeško.Predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej Žnuderl se je zahvalil predsedniku Pahorju, da je sprejel častno pokroviteljstvo nad aktivnostmi zveze ob 100. obletnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih v Sloveniji v tem letu in poudaril, da je leto 2020 za slepe in slabovidne posebno leto, saj bodo z dogodki, ki bodo združevali in spodbujali enakost obeležili to dolgo tradicijo organiziranja in medsebojne pomoči.Foto: Daniel Novakovič/STAKulturni program ob današnjem sprejemu so pripravili slepi in slabovidni umetniki: harmonikar Maks Vinšek, ki polnočutnim ljudem dokazuje, da slepota ni ovira pri glasbeni ustvarjalnosti, nagrajeni pesnik in aforist Valter Čučkovič, katerega besede ustvarjajo mogočno reko podob in vedenja o svetu, kot ga doživlja on. Sebastjan Kamenik, predsednik Društva za pravice invalidov Slovenije je prebral odlomek iz najnovejšega romana Mitje Čandra »Slepec« v Brajevi pisavi. Program pa je sklenila slepa flavtistka Mila Vučko, ki sta se ji na blokflavtah pridružila Ava Schlamberger in Andraž Mencinger iz Glasbene šole Edgar Williams.Foto: Daniel Novakovič/STA