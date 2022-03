Tradicionalni dan slovensko-britanskega prijateljstva

V nadaljevanju je objavljeno besedilo slavnostnega govora predsednika Republike Slovenije. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Tiffany Sadler sta danes na posebni slovesnosti v Gornjem Suhorju pri Vinici obeležila dan slovensko-britanskega prijateljstva.Predsednik Pahor je bil na slovesnosti slavnostni govornik. Zbrane sta nagovorila tudi britanska veleposlanica in župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek.Foto: Tamino Petelinšek/STAŽupan Andrej Kavšek je v nagovoru dejal, da vsaka vojna razdvaja, a hkrati ljudi povezuje v solidarnosti, nesebični medsebojni pomoči in prijateljstvu. »Prijateljstvo nas dela močnejše in boljše. Cenimo ga,« je dejal in se zahvalil vaščanom za gostoljubje, ki ga izkazujejo vsako leto.Veleposlanica Tiffany Sadler je v svojem govoru, ki ga je imela v slovenščini, poudarila, da letos praznujemo 30 let formalnih bilateralnih odnosov med narodoma. Izpostavila je številne vezi med prijateljskima državama in narodoma in se v imenu britanske vlade zahvalila ljudem iz Slovenije in Združenega kraljestva, ki to prijateljstvo gojijo in ga plemenitijo. Posebej se je zahvalila predsedniku Pahorju, na pobudo katerega praznujemo dan slovensko-britanskega prijateljstva.Foto: Tamino Petelinšek/STAPo slovesnosti sta predsednik Pahor in veleposlanica Sadler položila venca k spominski plošči zavezniškim članom posadke padlega bombnika B 24 Liberator VI.Keith Miles je ob dnevu slovensko-britanskega prijateljstva napisal posebno pismo, v katerem je izpostavil številne sijajne primere prijateljstva in podobnosti med Slovenci in Britanci. »Prepričan sem, da je še veliko drugih primerov prijateljstva, za katere ne vem, a nekaj je gotovo – prijateljstvo bo trajalo,« je zapisal.Foto: Bor Slana/STAPredsednik republike je dan pričel s svečanim kosilom, na katerega je povabil letošnjega posebnega gosta dneva slovensko-britanskega prijateljstva Keitha Milesa, ki je bil leta 1991 prvi uradni predstavnik Republike Slovenije v Združenem kraljestvu. Za njegov osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in zasluge pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ga je predsednik republike Borut Pahor odlikoval z redom za zasluge. Odlikovanje bo vročeno v Predsedniški palači, predvidoma maja. Gospod Miles se zaradi bolezni ni mogel udeležiti današnje slovesnosti, zato je bil njegov govor na dogodku prebran. Svečanega kosila se je udeležila veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Tiffany Sadler.Foto: Tamino Petelinšek/STA"Dan slovensko-britanskega prijateljstva" sta razglasila predsednik Pahor in Njegova kraljeva visokost princ Edward, grof Wesseški, ob uradnem obisku britanskega princa v Sloveniji leta 2019, z željo, da bi ta dan postal tradicionalen. Leta 2018 sta predsednik Pahor in veleposlanica Honey v Gornjem Suhorju pri Vinici odkrila spominsko obeležje zavezniškim članom posadke padlega bombnika B 24 Liberator VI.