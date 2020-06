Posvet pri predsedniku »O ureditvi dolgotrajne oskrbe«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači priredil posvet, kjer se je z uglednimi gosti posvetoval »O ureditvi dolgotrajne oskrbe«. Namen posveta je bil seznanitev z vsebino novega osnutka Zakona o dolgotrajni oskrbi in izmenjava mnenj in stališč o najpomembnejših predlaganih zakonskih rešitvah, katerih cilj je starejši generaciji zagotoviti varno, aktivno in v družbena dogajanja vključeno življenje ter ji omogočiti dostojno preživljanje starosti.Foto: Anže Malovrh/STASeznam sodelujočih na posvetu:Gradivo, ki so ga za udeležbo pripravili nekateri sodelujoči:Foto: Anže Malovrh/STA