Predsednik republike je priredil srečanje vodij parlamentarnih strank in poslanskih skupin ter ministra za zdravje in njegove strokovne skupine

Namen srečanja je bila izmenjava mnenj in stališč o ključnih vprašanjih in ukrepih, pomembnih za uspešno strategijo soočanja z epidemijo COVID-19, vključno z morebitnimi predlogi za nujno potrebne sistemske spremembe v javnem zdravstvenem sistemu.Za srečanje so se predsednik republike in predsednici in predsedniki parlamentarnih strank dogovorili, ko so se 24. februarja 2021 sešli na prvem sestanku na Brdu pri Kranju.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA