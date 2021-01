Predsednik Pahor v Kranju pozval k nadgraditvi slovenskega javnega zdravstvenega sistema, da bo še bolj dostopen, kakovosten in ustrezen zahtevam 21. stoletja

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Kranj in se sestal s štabom Civilne zaščite za Gorenjsko. Predsednika Pahorja so sprejeli župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko Robert Skrinjar.Predsednik Pahor se je seznanil z izvedenimi aktivnostmi civilne zaščite ob prvem in drugem valu nove koronavirusne bolezni v Sloveniji v gorenjski regiji. Na pogovoru so bili prisotni še nekateri člani štaba, predstavniki policije, Rdečega Križa Slovenije, Gasilsko reševalne službe Kranj in Centra za socialno delo Gorenjske, ki so izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Po njihovem mnenju bodo potrebe po psihosocialni in finančni pomoči po epidemiji večje, kot jih zaznavajo sedaj. Kljub izjemni obremenjenosti zdravstvenih delavcev, prostovoljcev in drugih, ki sodelujejo pri premagovanju epidemije, so enotno zagotovili, da se bodo še naprej trudili po svojih najboljših močeh in pomagali vsem pomoči potrebnim. Še posebej so izpostavili, da primanjkuje programov, namenjenih mladim, ki se soočajo z duševnimi in čustvenimi stiskami. V nadaljevanju pogovora je gospod Miha Oman, vodja nujne zdravstvene pomoči v Zdravstvenem domu Kranj, predstavil tudi smernice in načrt delovanja nujne zdravstvene pomoči med epidemijo.Po uvodni seznanitvi z ukrepanjem po razglasitvi epidemije nove koronavirusne bolezni je sledilo srečanje predsednika Pahorja s predstavniki Doma starejših Kranj, ki ga je predsednik republike obiskal že avgusta leta 2019. Direktorica gospa Nadja Gantar je predsedniku predstavila ukrepe za zajezitev epidemije, nato pa nagovorila stanovalce in zaposlene. “Pred nami je optimistična prihodnost. Za nas je bilo hujše od okužbe dejstvo, da v domu nismo živeli življenja,” je dejala gospa Gantar in se zahvalila vsem, ki v času soočanja z epidemijo pomagajo v domu. Stanovalce in zaposlene je nagovoril tudi predsednik Pahor: “Današnji obisk je zame skoraj prazničen, je kot znamenje novega upanja.” Besede iskrene hvaležnosti je izrekel vsem zaposlenim za njihovo profesionalnost in človeško toplino, brez katere se ne bi mogli prebiti skozi to skrajno zahtevno krizo.Obisk na Gorenjskem je predsednik republike zaključil z obiskom Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, kjer ga je sprejelo vodstvo bolnišnice. Dr. Aleš Rozman, direktor klinike, je predsednika Pahorja seznanil z aktualnimi epidemiološkimi razmerami na Gorenjskem.Predsednik republike je ob koncu obiska v izjavi za medije pojasnil, da je njegov obisk namenjen izrazom hvaležnosti vsem, ki v tem težkem času skrbijo, da se z epidemijo uspešno soočamo. Kjer ni bilo sistemskih rešitev, tako predsednik, se je izkazala človeška solidarnost, na kar gledamo s posebnim občudovanjem in hvaležnostjo. A sistemske napake in pomanjkljivosti moramo odpraviti, če želimo imeti kakovosten javni zdravstveni sistem, je prepričan. Izrazil je zadovoljstvo nad graditvijo političnega in strokovnega konsenza, da bo Gorenjska dobila novo bolnišnico.»Nastopil je čas, ko se mora slovenska politika poenotiti glede stremljenja k temu, da nadgradimo slovenski javni zdravstveni sistem tako, da bo še bolj dostopen, še bolj kakovosten in da bo ustrezal zahtevam 21. stoletja,« je dejal predsednik republike in dodal, da v kolikor v Sloveniji takšen javni zdravstveni sistem želimo, moramo sedanje strukturne slabosti odpraviti.Predsednik republike je sprejel povabilo poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana, naj obišče vse regijske štabe civilne zaščite po Sloveniji in se seznani s stanjem in posebnostmi naporov pripadnikov civilne zaščite v posameznih regijah. Obiskal je že notranjsko, zahodnoštajersko in pomursko regijo. Naslednji teden bo predsednik republike obiskal Novo Gorico, kjer se bo sestal z regijskim štabom Civilne zaščite za Severno Primorsko.Foto: Daniel Novakovič / STAFoto: Daniel Novakovič / STAFoto: Daniel Novakovič / STA