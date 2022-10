Predsednik Pahor se je pred uradnim začetkom zasedanja trinajstih predsednikov v Valletti sestal s predsednikom Malte Vello

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo predsednika Republike Malte Georga Velle v Valetti udeležuje srečanja predsednikov trinajstih držav, članic EU: Malte, Bolgarije, Estonije, Grčije, Hrvaške, Irske, Italije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Portugalske, Slovaške in Slovenije.Pred uradnim začetkom zasedanja se je slovenski predsednik na bilateralnem srečanju sestal z gostiteljem predsednikom Vello.Sogovornika sta osrednjo pozornost namenila vojni v Ukrajini. Obsodila sta odločitev Ruske federacije za aneksijo štirih ukrajinskih regij in poudarila pomen enotnosti Evropske unije pri nadaljni pomoči Ukrajini.Predsednika sta izmenjala pričakovanja glede tem pogovora na tokratnem srečanju neformalne skupine Arraiolos in v tem okviru izpostavila problematiko ilegalnih migracij, podnebnih sprememb in vpliva vojne v Ukrajini na stabilnost in varnost na Zahodnem Balkanu.Foto: Daniel Novakovič/STA