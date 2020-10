Predsednik Pahor gostil prvo srečanje častnega odbora za pripravo 27. svetovnega kongresa Zveze za mednarodni šport za vse TAFISA

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel člane častnega odbora za pripravo 27. svetovnega kongresa Zveze za mednarodni šport za vse TAFISA, ki bo prihodnje leto v Sloveniji. Častni odbor sta uvodoma nagovorila predsednik republike in Wolfgang Baumann, generalni sekretar TAFISA.Predsednik Pahor se je zahvalil članom odbora za današnje srečanje in izrazil upanje, da bodo kljub nekaterim omejitvam priprave na kongres potekale nemoteno. Wolfgang Baumann, generalni sekretar TAFISA, je predsedniku republike prenesel prisrčne pozdrave Ju-Ho Changa, predsednika vodilne svetovne organizacije na področju športa za vse, in zahvalo za dosedanjo podporo. Generalni sekretar Baumann je poudaril pomen fizične aktivnosti v času, ko se zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni zapirajo šole in telovadnice. Posledice so žal že zaznali, saj beležijo povečanja telesne teže pri otrocih. Zato bo, tako generalni sekretar Baumann, to osrednja tema kongresa TAFISA v prihodnjem letu. Na kongresu v Portorožu bo organizacija TAFISA obeležila 30. obletnico ustanovitve.V imenu organizacijskega odbora je častni odbor pozdravil Janez Sodržnik, prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, ki je predstavil potek priprav na kongres. Dejal je, da prireditelji stremijo k temu, da bi na področju promocije športnih aktivnosti za vse postali vodilna organizacija, preko svojih programov pa mladim sporočajo vrednote solidarnosti in sodelovanja.Dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport RS, je pozdravila informacijo, da priprave na kongres nemoteno potekajo, ocenila, da trenutne okoliščine zagotovo predstavljajo izziv, a dodala, da je prepričana, da jih bomo »športno« premagali. Izrazila je zadovoljstvo, da priprave potekajo v sodelovanju s številnimi organizacijami in strokovnimi institucijami in dejala, da je Slovenija lahko zgled, saj je pri nas 60% prebivalcev fizično aktivnih vsaj enkrat tedensko.Foto: Tamino Petelinšek/STAPrvega srečanja častnega odbora so se udeležili:· Wolfgang Baumann, generalni sekretar TAFISA,· dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje znanost in šport RS,· Bogdan Gabrovec, predsednik OKS-ZŠZ,· mag. Janez Sodržnik, prvi podpredsednik OKS-ZŠZ in predsednik organizacijskega odbora TAFISA 2021· Miroslav Cerar, predsednik Slovenske olimpijske akademije, OKS-ZŠZ,· Dejan Crnek, predsednik Športne unije Slovenije,· Đenio Zadković, župan Občine Piran,· dr. Maja Pajek, prodekanja Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in predsednica programskega odbora TAFISA 2021.TAFISA je vodilna svetovna organizacija na področju športa za vse, ustanovljena leta 1991 v Franciji. Združuje več kot 320 organizacij iz več kot 170 držav po svetu, ki delujejo na področju ozaveščanja o prednostih športa za vse in spodbujanja telesne dejavnosti. Organizacija svetovnega kongresa pa je izjemna priložnost za spoznavanje novih trendov na področju športa za vse in smernic svetovnih organizacij na tem področju. Slovenija bo v letu 2021 za nekaj dni postala svetovna prestolnica množičnega športa, saj se bodo kongresa udeležili strokovnjaki iz akademskega sveta in predstavniki mednarodnih organizacij, ki jim gibalna aktivnost vsakega posameznika predstavlja pomemben imperativ s ciljem promocije zdravega načina življenja s športom za visoko kakovost življenja. 27. svetovni kongres TAFISA bo potekal med 6. in 10. oktobrom 2021 v Portorožu pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.