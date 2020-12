Predsednik Pahor nagovoril "Face leta 2020"

V nadaljevanju besedilo nagovora predsednika republike. Velja govorjena beseda!

Srečno."

Dobitniki priznanj Faca leta 2020:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes z video nagovorom sodeloval na virtualni prireditvi ob podelitvi priznanj »Faca leta 2020«, nagrade otroškega spletnega časopisa Časoris.Pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike letos že tretje leto zapored priznanja prejmejo otroci, ki imajo poseben talent, so navdih mladim in starejšim in ki s svojimi dejanji spreminjajo svet okoli sebe.Če bi bilo leto 2020 običajno, bi priznanja Facam leta izročil predsednik republike Borut Pahor, kot preteklo leto v Veliki dvorani Predsedniške palače ali leto poprej v Lutkovnem gledališču. A leto 2020 ni običajno in tudi zato je po mnenju predsednika republike izjemno pomembno, da otroke, katerih razmišljanja se navezujejo na sanje o boljšem, bolj pravičnem svetu predstavimo javnosti, jim zaploskamo in iz srca čestitamo.1., faca januarja, je vsestranski umetnik, ki bi rad postal znanstvenik. Njegova bolezen, ima namreč spinalno mišično atrofijo, ga ne ovira, da ne bi s svojimi umetninami in razmišljanji ter s sodelovanjem v različnih pobudah, kot je Moj košček za mir (My Piece for Peace), poskusil spremeniti sveta na bolje. Carsko je, da lahko pomagam otrokom v stiski, pravi Maks.2., faca februarja, na pomen trajnostno naravnane mode med drugim opozarja tako, da pustne kostume reciklira; namesto vedno novih pustnih mask uporablja odslužene in neuporabne materiale, ki jih že ima doma. Pustne kostume po koncu praznovanja podari naprej ali pa jih po uporabi razstavi, da jih lahko spet uporabi ob drugi priložnost;3., faca marca, veliko svojega prostega časa namenja participaciji otrok v družbi. Kot junior ambasadorka Unicefa je ob mednarodnem dnevu otrok v medijih, ki ga na pobudo Unicefa praznujemo prvo nedeljo v marcu, opozorila na pomembnost participacije otrok v medijih. Ti niso samo za odrasle, pravi Žana, mladi razumemo medijska sporočila veliko bolje, kot si odrasli predstavljajo.4., faca aprila, želi biti YouTuber. Ampak ker starši običajno nad to idejo niso navdušeni, je z mamo sklenil kompromis. Na You Tube kanalu je začel predstavljati filmčke, s katerimi je najprej slovenščino, kasneje pa še matematiko, približal tistim, ki imajo težave s šolanjem na daljavo. Učenje doma je tako olajšal sebi in drugim. Serija izobraževalnih videov Slova na izi razveseljuje vse tiste otroke, ki se želijo slovenščino učiti na zabaven način.5., faca maja, je med prvim valom epidemije sošolce povezal in spodbudil, da so običajno korona domačo nalogo, izziv oziroma medrazredno tekmovanje v okviru športne vzgoje Podaj žogo naprej, osmislili s sporočilom o pomenu povezanosti v koronačasih. Njihov video je na YouTubu postal spletni hit.6., faca junija, je zarepala v videu o delu prostovoljk z učenci na OŠ Koper in tako v praksi prikazala, kako koristno in pomembno je aktivno in načrtno delo z otroki priseljenci za njihovo dobrobit pa tudi za širšo skupnost. »Če veliko potujemo po svetu, vidimo, da smo ljudje povsod enaki. Veseli, žalostni, zaljubljeni, prijateljski … ali pa tudi ne. Nič zato. Z odprtim srcem in nasmehom se lahko pride povsod.«7., faca julija, je v koronačasih, ko so odpadale številne prireditve, tudi valete, in se zato mnoge plesne oblekice niso zavrtele in številni plesni čeveljci niso zaplesali, vzela stvari v svoje roke in poskrbela, da je vsaj njena generacija z OŠ Vita Kraigherja imela valeto, kot se spodobi, in s tem trajen spomin na devet let šolanja. Pri tem je bila še posebej pozorna, da so na valeti sodelovali prav vsi.8. Lovci na lažne novice, face avgusta, so posneli filmček, v katerem vrstnikom na slikovit način razkrivajo, zakaj ne smemo verjeti vsemu, kar vidimo na družbenih omrežjih, pa tudi, kako ugotovimo, katera novica je resnična in katera lažna. »Kako lahko danes ločiš zrnje od plev? Z radovednim vedenjem, pravim znanjem in lastno debelo pametjo.« Zaradi truda, ki so ga vložili v snemanje filmčka, so učne ure medijske pismenosti veliko bolj zabavne.9., faca septembra, je dolgo vase zaprta žalovala za mlajšim bratom, ki je umrl v prometni nesreči. Odpirati se je začela šele med pisanjem knjige Želvice, ki je njej in njeni družini pomagala, da so se znova povezali. Metka je knjigo predstavila v številnih slovenskih krajih. Upa, da je z njo pomagala številnim drugim, ki se soočajo z žalostjo zaradi izgube ljubljene osebe.10., faca oktobra in junior ambasadorka Unicefa, je z mladoletniki brez spremstva izvedla delavnico #PrisluhniSpoznajSpremeni: Upaj si spreminjati svet. Ranya tudi s svojo osebno zgodbo poskuša spremeniti svet. Njen oče je iz Jemna, tam živijo tudi njena babica, tete in kuža Roko. »V Sloveniji je lepo, vseeno pa pogrešam veliko stvari iz svojega življenja tam, zato razumem mladoletnike brez spremstva,« pravi Ranya.11., faca novembra, se je na filmskem festivalu Enimation s svojim filmom predstavil že pri dvanajstih letih. Letos je kot tretješolec mariborske Srednje šole za oblikovanje na festivali sodeloval že kar s tremi: Čajanka, Crime Scene in Dedi gre na morje. Slednji je dokumentaren in govori o njegovem dedku. Film so predvajali še na treh festivalih, med drugim na festivalu Kino Otok v Izoli.12. Ker meseca decembra še ni konec, bodo faco decembra še iskali iskali in jo razglasili januarja.