Predsednik Pahor sprejel mlade, ki so Slovenijo obiskali v okviru mednarodne mladinske izmenjave

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel mlade, ki so v Sloveniji v okviru mednarodne mladinske izmenjave Vizija 20/20+. Šestdeset mladih iz Slovenije, Španije, Madžarske, Portugalske, Slovaške in Velike Britanije je v preteklih dneh skozi najrazličnejše aktivnosti oblikovalo svoje poglede in stališča o prihodnosti Evrope. Nosilec programa »Izzovi meje, ustvarjaj priložnosti in živi solidarnost« je Slovenska Filantropija, ki to mladinsko izmenjavo organizira skupaj z E.P.A. - European play association in njihovimi člani. E.P.A. si prizadeva za medkulturno razumevanje in soustvarjanje mladinskih politik že od leta 1976, ravno oni so izvedli pilotni projekt in prve zasnove mednarodne mladinske izmenjave, ki jo je kasneje Evropska komisija nadgradila v del programa Erasmus+. Slovenska filantropija se je na pobudo mladih tej mreži pridružila pred tremi leti, vanj pa so vključili tudi begunce, vključene v njihove programe.



Foto: STA

Na njihovo pobudo je danes v sproščenem klepetu idejam in viziji o bolj solidarni in vključujoči Evropi, v kateri želijo živeti in ustvarjati, prisluhnil tudi predsednik republike.

Mladi so se predsedniku uvodoma zahvalili za sprejem, saj je prvi predsednik, ki so ga v okviru programa kdajkoli srečali in lahko z njim spregovorili. Povedali so mu, kako je program izmenjave obogatil njihova življenja in jim omogočil, da kljub nekaterim omejitvam razvijajo svoje izkušnje, krepijo mednarodna znanstva in spoznavajo Evropo. Izrazili so upanje, da se bodo v okviru Evropske unije takšni programi še naprej financirali in podpirali.



Foto: Tamino Petelinšek

Predsedniku republike so postavili zelo različna vprašanja in spregovorili o različnih življenjskih izkušnjah. Fares iz Palestine, ki že dve leti živi v Sloveniji, je povedal, da bi se želel po šolanju vključiti v slovensko policijo ali slovensko vojsko, da pa pri tem naleti na ovire, saj je potrebno na pridobitev državljanstva, ki je za to pogoj, zelo dolgo čakati.

Predsedniku Pahorju so zaupali tudi svoje strahove in skrbi, s katerimi se soočajo v okoljih, kjer žive. Udeleženci mladinske izmenjave izhajajo iz socialno ogroženih okolij, za nekatere med njimi pa je Evropska unija postala njihov dom po umiku iz ogroženih območij. Predsednik republike je dejal, da o vseh teh vprašanjih teče tudi razprava v okviru razprave o Konferenci o evropski prihodnosti in da je solidarnost steber evropske prihodnosti, ki jo treba še naprej razvijati. Sogovorniki so se strinjali, da naša skupna prihodnost temelji na vrednotah, na katerih je bila utemeljena Evropska unija in da si zanje moramo vsak dan znova prizadevati.