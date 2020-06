Predsednika Pahor in Mattarella uskladila program srečanja skupne obeležitve 100. obletnice požiga Narodnega doma in njegove vrnitve slovenski manjšini

Danes, 23. junija 2020, sta se predsednika Pahor in Mattarella dokončno dogovorila in potrdila program njunega srečanja v Trstu in obeležitve 100. obletnice požiga Narodnega doma.



Predsednika Republike Slovenije in Italijanske republike, Borut Pahor in Sergio Mattarella, bosta 13. julija 2020 v Trstu prisostvovala slovesnemu podpisu dokumenta, s katerim bo Narodni dom prešel v last slovenske manjšine v Italiji. Predsednika bosta skupaj obiskala Narodni dom.



Vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini bo simbolno dejanje sprave v evropskem duhu in bo velikega pomena za odnose med Slovenijo in Italijo v prihodnje.



Pred osrednjim dogodkom vrnitve Narodnega doma Slovencem sta se predsednika Pahor in Mattarella odločila položiti venca k spomeniku bazoviškim junakom, žrtvam fašizma, in k spominskim obeležjem na Bazoviški fojbi. Ti dve simbolni mesti imata velik pomen, še zlasti za obe narodni skupnosti, živeči na tem območju. Ob spominu na bolečo preteklost želita predsednika s tem dejanjem v evropskem duhu sprave in ob medsebojnem spoštovanju odpreti novo poglavje skupne prihodnosti.