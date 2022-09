Predsednik Pahor ob državnem prazniku vrnitvi Primorske k matični domovini poudaril pomen medsebojnega spoštovanja

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika, vrnitve Primorske k matični domovini, danes v Predsedniški palači tradicionalno priredil dan odprtih vrat.Predsednik republike je obiskovalke in obiskovalce sprejel ob 11. in ob 13. uri. Prav posebej za to priložnost sta kulturni program pripravili Folklorna skupina Kal nad Kanalom in Vokalna skupina Slavna.Foto: Nebojša Tejić/STA

Predsednik republike je v svojem nagovoru vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu izrekel iskrene čestitke ob prazniku z najboljšimi željami za skupno in varno prihodnost. Dejal je, da je današnji praznik praznik vseh državljank in državljanov, Slovenk in Slovencev, seveda pa še zlasti Primork in Primorcev, nenazadnje gre za pomembno, 75. obletnico vrnitve Primorske k matični domovini. "Mineva tri četrt stoletja kar sta nas upor proti fašizmu in partizanski boj po naši volji vrnila v skupno domovino, po tem ko smo bili po prvi svetovni vojni proti naši volji pahnjeni izven okvirjev matičnega naroda." je dejal predsednik Pahor.



Predsednik Pahor je poudaril, da Primorci in Slovenci zdaj živimo najboljši čas svoje zgodovine, imamo svojo državo in smo gospodar svoje lastne usode, smo člani Evropske unije, preko članstva v Zvezi NATO pa tudi trdo umeščeni v zahodni svet kot suveren faktor. Ob tem je poudaril, da moramo te pridobitve znati ceniti, zlasti pa jih skrbno negovati in krepiti, predvsem pa moramo skrbeti za našo narodno in državljansko skupnost. "Čuvati moramo tisto, kar nas povezuje, in znati živeti s tistim po čemer se razlikujemo." je dejal predsednik Pahor. Poudaril je, da si moramo vselej prizadevati za medsebojno spoštovanje, spoštovanje slehernega dostojanstva.



Predsednik Pahor je ob koncu izpostavil plemenito sporočilo primorske himne, Vstajenja Primorske. Dejal je: "To je pesem, ki povzema več kot 75-letno tradicijo boja in spoštovanja tistih, ki so dali svoja življenja zato, da živimo mirno in svobodno življenje". Ob njenem refrenu vstanemo vsi, ne glede na razlike med nami in ne le Primorci, je zaključil predsednik Pahor.



Obiskovalke in obiskovalce je nagovorila tudi županja Občine Kanal ob Soči Tina Gerbec in vsem čestitala ob državnem prazniku.



V nadaljevanju so si obiskovalke in obiskovalci dneva odprtih vrat ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika Republike Slovenije, ki je v svoji pisarni odgovarjal na številna vprašanja, povezana z delom predsednika republike in njegovega urada.



V počastitev državnega praznika je pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske med 9. in 21. uro.



Naslednji dan odprtih vrat bo potekal 23. septembra, na državni praznik ob dnevu slovenskega športa.



