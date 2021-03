Predsednik republike je danes na Brdu pri Kranju priredil srečanje vodij parlamentarnih strank in poslanskih skupin ter ministra za zdravje in njegove strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

Namen srečanja je izmenjati stališča o predlogih za ukrepanje za zaustavljanje tretjega vala epidemije še preden o njih na seji odloča Vlada Republike Slovenije.Prvo srečanje predsednika republike, vodij parlamentarnih strank in poslanskih skupin ter ministra za zdravje in njegove strokovne skupine je potekalo 17. marca. Na tem srečanju je bil sprejet dogovor o ponovnem srečanju v aprilu, razen, če bi razmere zahtevale drugače. V tem smislu je zaradi hitrega poslabševanja epidemioloških razmer in nujnosti ukrepanja predsednik republike na predlog vlade sklical sestanek, še preden bo vlada isti dan, v nedeljo, nato na seji obravnavala in sprejela predloge svetovalne skupine.Foto: Nebojša Tejić/STA