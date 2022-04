Predsednik Pahor na prireditvi "Vuzemski ponedeljek"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v Metliki udeležil prireditve "Vuzemski ponedeljek".Namen prireditve je prikaz ljudskega običaja z naslovom "Metliško obredje - zaviranje kola", ki so ga plesali vsako leto na vuzemski (velikonočni) ponedeljek na Pungartu pri cerkvici sv. Martina in od leta 1992 na Trgu svobode, ki je del starega mestnega jedra Metlike.Gre za najstarejši splet plesov, pesmi in iger na Slovenskem, ki bil leta 2013 vpisan v register nesnovne kulturne dediščine in od leta 2018 razglašen za nesnovno dediščino državnega pomena.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STA