Predsednik republike priredil sprejem ob 30-letnici Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes priredil sprejem ob 30-letnici Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez.Sprejema so se udeležili Bogdan Gabrovec, predsednik OKS-ZSZ, Franci Petek, smučarski skakalec, ki je kot prvi nosil slovensko zastavo na odprtju zimskih olimpijskih iger leta 1992 v Albertvillu, Iztok Čop, ki je istega leta na poletnih olimpijskih igrah v Barceloni skupaj z Denisom Žvegljem osvojil prvo olimpijsko medaljo za samostojno Republiko Slovenijo, in Miroslav Cerar, olimpionik in najuspešnejši slovenski športnik vseh časov.Sprejem in obeležitev 30-letnice Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez sodi v okvir predsednikovih prizadevanj za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred tridesetimi leti.Foto: Daniel Novakovič / STA