V Predsedniški palači dan odprtih vrat ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v počastitev državnega praznika združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, v Veliki dvorani Predsedniške palače sprejel in nagovoril obiskovalce dneva odprtih vrat.Predsednik republike je v svojem nagovoru vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu izrekel iskrene čestitke ob prazniku z najboljšimi željami za mirno in varno prihodnost. Opozoril je, da so v času, ko se soočamo z zdravstveno krizo, medsebojno razumevanje, spoštovanje in empatija še posebej izjemnega pomena. "Smo skupnost. Za skupnost velja, da v težkih trenutkih drži skupaj", je poudaril predsednik Pahor, in dejal, da nas državni prazniki med drugim spominjajo na prelomne dogodke v prejšnjem stoletju, ki so omogočili, da smo se ozemeljsko, duhovno, kulturno in politično povezali in končno, pred tridesetimi leti, ustanovili svojo državo. Predsednik republike je pozval vse, da se izkažemo kot ljudje, si pomagamo in storimo vse, da nam bo lažje. Ob tem je opozoril tudi na spoštovanje ukrepov, ki so nujni za zajezitev širitve virusa, ter pozval k cepljenju, da sebe in ranljive skupine obvarujemo pred hujšim potekom bolezni.Foto: STA/Tamino PetelinšekPrav posebej za to priložnost je kulturni program pripravila Tjaša Cigut iz občine Črenšovci. Tjaša je skladateljica in avtorica baletnih predstav, komponira zborovsko glasbo in glasbo za komorne sestave. Leta 2015 je bila na njeno pobudo ustanovljena glasbena skupina Êdna, ki se v domovini in tujini predstavlja s prekmursko in porabsko ljudsko pesmijo v sodobni izvedbi. Danes je zapela ljudski pesmi, ki izhajata iz Črenšovcev: Fčelica oz. čebelica in Spejvaj nama, Katica.Foto: STA/Tamino PetelinšekPo zaključenem programu so si obiskovalci ogledali poslopje Predsedniške palače in delovne prostore predsednika republike Boruta Pahorja, ki je v svoji pisarni odgovarjal na številna vprašanja, povezana z delom predsednika republike in njegovega urada. Kot običajno ob državnih praznikih je bila tudi tokrat v počastitev državnega praznika pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske.Foto: STA/Tamino PetelinšekDnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013, z izjemo poletja 2018, ko so v prostorih Urada predsednika Republike Slovenije potekala obnovitvena dela, in časa epidemije covida-19. Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je Predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Naslednji dan odprtih vrat bo potekal 15. septembra 2021 v počastitev državnega praznika vrnitve Primorske k matični domovini.