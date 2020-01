Priporočilo št. 2 Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 20. januarja 2020, na tretjem srečanju sestal s članicami in člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike.Skladno s ciljem Stalnega posvetovalnega odbora, ki je oblikovati stališča in priporočila, z njimi vplivati na odločevalce doma in v svetu ter z njimi seznanjati javnost, so predsednik Pahor ter članice in člani na današnjem sestanku skupaj sprejeli Priporočilo št. 2, ki je objavljeno v nadaljevanju.Foto: UPRS