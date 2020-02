Predsednik republike na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v Črnomlju

Predsednik republike je v nagovoru izpostavil pomen in vpliv kulture na našo narodno identiteto, ustanovitev lastne države in Slovencev kot nacije. Orisal je impozanten zgodovinski lok od Trubarja do danes in dejal: “Z izpričevanjem narodne istovetnosti smo izpričevali željo po svoji državi. Z ustanovitvijo lastne države pa smo se oblikovali kot nacija.” Spomnil je, da so osnutek ustave nove samostojne države oblikovali kulturniki in se zahvalil vsem, ki skrbijo, da kultura, ne glede na razlike, ki so med nami, ostaja trden most povezovanja.Na prireditvi so podelili Župančičeve diplome za pomembne enkratne dosežke in uspehe na področju kulturnega udejstvovanja. Kulturna priznanja so poimenovana po belokranjskem rojaku Otonu Župančiču, enemu največjih slovenskih književnikov, rojenemu v Vinici.Foto: Nebojša Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STA