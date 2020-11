Predsednik republike je ob dnevu Rudolfa Maistra nagovoril državljanke in državljane ter ponovno pozval k sodelovanju, na katerem je utemeljena slovenska politika

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev današnjega državnega praznika, dneva Rudolfa Maistra, iz Predsedniške palače nagovoril državljanke in državljane.Predsednik Pahor je v čestitki ob državnem prazniku besede hvaležnosti namenil vsem, ki skrbijo za naše zdravje in nam pomagajo v času epidemije, posebej pa je pozdravil vsa majhna in velika dejanja posameznikov in skupin, ki navdihujejo medsebojno solidarnost in človečnost ter se vzdržujejo slehernega ravnanja, ki bi ga bilo mogoče razumeti kot nestrpno. "Ocenjujem, da bi bilo vse še lažje in bolje, če bi tudi državna politika delovala bolj povezovalno in enotno, če bi bolj držala skupaj. Nisem edini, ki pogreša več simbolnega in stvarnega sodelovanja med strankami, med vlado in opozicijo, ki bi v najširši javnosti dajala občutek, da nas tudi v teh časih več povezuje, kot nas deli," je ponovno opozoril predsednik republike in poudaril, da je slovenska politika vse od prvih demokratičnih volitev, vključno z plebiscitom in ustanovitvijo države, in ves čas kasneje gojila tradicijo strankarskih koordinacij, dogovorov in sporazumov. "Državni prazniki slavijo pripadnost in istovetnost državi, domovini, nam vlivajo občutke hrabrosti in moči, ponosa in skupne zavzetosti," je nagovor sklenil predsednik Pahor v želji in s pozivom, da morajo v takih razmerah prevladati lastnosti in stališča, ki nas povezujejo in ne tista, ki nas delijo.Foto: Daniel Novakovič/STAOb tej priložnosti se je predsedniku republike s slavnostnim nagovorom pridružila mag. Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze društev general Maister. "Ko izgovorimo Maistrovo ime, pokličemo v spomin vrednote kot so domoljubje, tovarištvo in kultura," je dejala mag. Lazarev Šerbec in povedala, da je general Maister tretji Slovenec, ki smo mu državljanke in državljani posvetili praznični dan. "Domoljubje so dobra dela, iskrenost, pogum in vizionarstvo," je poudarila in vsem zaželela, da bi nas spomin na generala Maistra opogumil ter nam dal navdiha in moči, ki ju potrebujemo v današnjem času.Foto: Daniel Novakovič/STAV skrbi za varnost in zdravje obiskovalcev v času epidemije covida-19 smo v Uradu predsednika Republike Slovenije tradicijo dni odprtih vrat v Predsedniški palači prilagodili trenutnim razmeram. Zaradi velikega zanimanja dosedanjih obiskovalcev smo za vse, ki si želijo ogledati prostore palače, pripravili virtualen sprehod po protokolarnih in delovnih prostorih predsednika republike. Objavljen je na uradni spletni strani predsednika republike.V počastitev državnega praznika pa je, tako kot ob vsakem dnevu odprtih vrat, pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Častna straža je pred palačo postrojena med 9. in 21. uro.Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekajo od leta 2013. Postali so priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je Predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Vsem, ki bi si želeli ogledati prostore Predsedniške palače tudi v živo, sporočamo, da bodo dnevi odprtih vrat ponovno potekali takoj, ko bo mogoče. Veselimo se dne, ko bomo ponovno državne praznike praznovali skupaj v Predsedniški palači.