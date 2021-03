Pismo predsednika republike predsednicama Fajon in Bratušek, srečanje v nedeljo o predlogih za ukrepanje za zaustavljanje tretjega vala epidemije bo javno (AKREDITACIJE!)

Predsednik republike je predsednicama stranke Socialnih demokratov Tanji Fajon in Stranke Alenke Bratušek Alenki Bratušek danes poslal pismo, v katerem ju je obvestil o svoji odločitvi, da bo sestanek vodij parlamentarnih strank in poslanskih skupin ter ministra za zdravje in njegove strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 o predlogih za ukrepanje za zaustavljanje tretjega vala epidemije v nedeljo, 28. marca 2021, ob 10. uri v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, potekal javno.Tako se je predsednik republike odločil, ker meni, da se s to odločitvijo omogoča tudi izpolnitev drugih njunih pričakovanj, ki sta ju izrazili v odgovorih na vabilo predsednika republike. Pričakovanja bosta lahko predsednici strank na srečanju javno predstavili in pričakovali jasen odgovor navzoče stroke in politike.Po srečanju bo predsednik republike predvidoma podal izjavo za javnost.Srečanje bo v nedeljo, 28. marca 2021 ob 10. uri v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.Namen srečanja je izmenjati stališča o predlogih za ukrepanje za zaustavljanje tretjega vala epidemije še preden o njih na seji odloča Vlada Republike Slovenije.Prvo srečanje predsednika republike, vodij parlamentarnih strank in poslanskih skupin ter ministra za zdravje in njegove strokovne skupine je potekalo 17. marca. Na tem srečanju je bil sprejet dogovor o ponovnem srečanju v aprilu, razen, če bi razmere zahtevale drugače. V tem smislu je zaradi hitrega poslabševanja epidemioloških razmer in nujnosti ukrepanja predsednik republike na predlog vlade sklical sestanek, še preden bo vlada isti dan, v nedeljo, nato na seji obravnavala in sprejela predloge svetovalne skupine.Pismo predsednika republike objavljamo v nadaljevanju.Medijske hiše obveščamo, da bo potekal neposredni prenos srečanja na spletnih straneh www.predsednik.si in www.gov.si . Za predstavnike medijskih hiš bo omogočeno spremjanje srečanja v Dvorani Splendens v Kongresnem centru Brdo, kjer je po srečanju predvidena tudi izjava za medije predsednika republike.V kolikor bi želeli zajemati signal prenosa srečanja vas prosimo, da za podrobnosti kontaktirate Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.Pred srečanjem bo ob 10. uri potekal fototermin za snemalce in fotografe. Zbirno mesto za predstavnike medijskih hiš, bo pred recepcijsko mobilno hiško pred deloviščem Hotela Brdo najkasneje, od koder vas bomo pospremili do Kongresnega centra Brdo. Zaradi varnostnega pregleda prosimo, da ste na dogovorjenem mestu pravočasno.Ob upoštevanju ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev širitve nove koronavirusne bolezni, bodo v Dvorani Splendens pripravljene delovne postaje. Zaradi ustrezne priprave (uvodni fototermin in novinarska konferenca) je NUJNA akreditacija novinarjev (tudi snemalcev, fotografov in ekipe) na elektronski naslov:in(ime in priimek, medij, elektronski naslov in kontaktna telefonska številka – mobilni telefon).Prosimo vas, da ves čas spremljanja dogodka upoštevate vsa priporočila in navodila pristojnih. Nošenje mask, razkuževanje rok in vzdrževanje primerne razdalje je obvezno!LOKACIJA srečanja: Dvorana Grandis, Kongresni center Brdo, Predoslje 39, KranjLOKACIJA spremljanja srečanja za novinarje: Dvorana Splendens, Kongresni center Brdo, Predoslje 39, Kranj