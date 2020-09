Slovenski in hrvaški predsednik prvič skupaj na spominski slovesnosti ob obletnici osvoboditve nekdanjega italijanskega fašističnega taborišča Kampor na otoku Rabu

Govor predsednika republike je objavljen spodaj. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović sta se danes udeležila spominske slovesnosti ob obletnici osvoboditve nekdanjega italijanskega fašističnega taborišča Kampor na otoku Rabu. Predsednika sta položila venec k spomeniku žrtvam italijanskega fašističnega terorja Kampor. To je prvič, da sta se slovenski in hrvaški predsednik skupaj poklonila spominu na žrtve taborišča Kampor.Foto: UPRSPo spominski slovesnosti sta si predsednik Pahor in predsednik Milanović ogledala fotografsko–dokumentarno razstavo “Zadnji pričevalci / Posljednji svjedoci” - spomini internirancev italijanskih fašističnih taborišč. Ogled sta vodili Saša Petejan, ena izmed avtoric razstave, in Vesna Teršelić, direktorica Centra za soočanje s preteklostjo Documenta.Foto: UPRSUdeležbo na spominski slovesnosti sta predsednik Pahor in predsednik Milanović izkoristila tudi za dvostransko srečanje. Predsednika tako nadaljujeta in utrjujeta dobro in prijateljsko sodelovanje med obema državama.Pomembno vlogo pri vsakoletni pripravi obeležitev ima Taboriščni odbor Gonars-Rab, ki deluje v okviru Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB.Spominu na žrtve so se s položitvijo vencev poklonili še številne druge delegacije, poleg predstavnikov Taboriščnega odbora Rab - Gonars pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije tudi delegacija Občine Kočevje, ki je pobratena z mestom Rab.Foto: UPRSKoncentracijsko taborišče Rab je bilo fašistično taborišče, ki ga je italijanska oblast ustanovila na otoku Rab julija 1942 in je bilo razpuščeno ob kapitulaciji Italije septembra 1943. V taborišču je bilo internirano približno 15.000 ljudi, večji del iz Slovenije in s področja Gorskega Kotarja. Leta 1953 je bil na prostoru taborišča urejen spominski park po načrtih slovenskega arhitekta Edvarda Ravnikarja.